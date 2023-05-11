Учение по приему вертолетов на борт корветов ТОФ провели в Приморье

Владивосток. 10 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" приняли участие в учении по приему вертолетов морской авиации на борт в акватории Петра Великого в Приморском крае, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Военнослужащие авиационных групп, дислоцированных на корветах, отработали спектр задач по обеспечению посадки вертолёта на палубу корабля", - говорится в сообщении.

До этого экипажи вертолётов Ка-27 совершили перелет из аэродрома в Приморском крае, по пути отработав задачи тренировочного полета. На подлете к корветам они провели тренировку по взаимодействию с воздушными командными пунктами управления кораблей.