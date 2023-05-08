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ТАСС

WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Как пишет газета, в Госдепе и ЦРУ к идее переговоров относятся со скепсисом и хотят посмотреть на исход возможного украинского контрнаступления, прежде чем предпринимать какие-либо дипломатические шаги

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Якобы возможное контрнаступление киевских властей может "подготовить почву" для мирных переговоров России и Украины к концу года, считают в некоторых западных странах, при этом одним из посредников переговоров может выступить Китай, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По ее данным, такой подход основан на том, что ни одна из сторон не может вести боевые действия неограниченное время, вместе с тем некоторые западные страны хотят проверить роль Китая в качестве посредника, что, как отмечает издание, указывает на изменение отношения Запада к Пекину в этом вопросе.

По сведениям газеты, ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем в Госдепартаменте и ЦРУ к этой идее относятся со скепсисом и хотят посмотреть на исход возможного украинского контрнаступления, прежде чем предпринимать какие-либо дипломатические шаги.

Издание также отмечает, что подобная смена настроений происходит на фоне серьезной озабоченности западных стран тем, что в будущем они не смогут поддерживать необходимый уровень военной помощи киевским властям.

Тема возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг призывы к диалогу об урегулировании конфликта с Россией, потребовав от стран-партнеров предоставить Киеву "достаточно оружия", которое он назвал "лучшим посредником" для переговоров. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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1 комментарий
№1
08.05.2023 10:28
Сколько уже мулындают о скором контрнаступлении ВСУ? Полгода*
Что-то эти заявление  стали похожи на тот гудок, который выпустил весь пар из котла парохода. И встал пароход. Тут бы ему торпеду в борт!
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