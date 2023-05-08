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РИА Новости

В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

В Польше заявили о перехвате российским Су-35 самолета Turbolet L-410 над Черным морем

ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники.

В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

По утверждению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета польской Пограничной стражи - Turbolet L-410 над Черным морем, в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией.

"Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры - три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции", - утверждает Погранстража Польши.

По их заявлению, в результате маневров российского истребителя произошла "сильная турбулентность самолета польской Пограничной стражи". "Экипаж из 5 пяти сотрудников польской Пограничной стражи потерял контроль над самолетом и потерял высоту", - говорится в сообщении, где добавлено, что "после третьего подхода российский истребитель отдалился от польского самолета".

Пограничники Польши заявляют, что их самолет безопасно приземлился.

Экипаж польского самолета Turbolet L 410 в составе пяти человек со 2 мая участвует в миссии Frontex – JO MMO Black Sea 2023.

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L-410
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
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