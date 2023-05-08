Иранские эсминцы оснастили новыми крылатыми ракетами Abu Mahdi с дальностью более 1000 км

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Несмотря на многолетнее существование в условиях западных санкций, Иран продолжает развиваться и совершенствовать свои вооружённые силы. Власти страны прекрасно понимают, что их ждёт участь соседних Ирака и Сирии, если они не будут готовы к возможному нападению извне.

Укрепляют в Иране и свои военно-морские силы. Как пишет иранское издание Mehr, ряд военных кораблей страны оснастили крылатыми ракетами Abu Mahdi. О том, что эти ракеты установлены на иранские эсминцы, сообщил Командующий ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.

Издание отмечает, что Шахрам Ирани также ранее заявил об оснащении эсминцев ВМС Ирана крылатыми ракетами, эффективно действующими при использовании средств радиоэлектронной борьбы. Командующий ВМС добавил, что успешные испытания этих ракет уже прошли и были признаны эффективными.

Согласно информации из открытых источников, ракета «Абу Махди» официально была представлена в августе 2020 года. Эта ракета имеет дальность более 1000 км и может быть запущена с различных типов морских, наземных и воздушных платформ.

Иран уже не одно десятилетие развивает свою ракетную программу и довольно успешно создаёт новые типы ракет. Это, естественно, очень беспокоит Вашингтон и власти Израиля, которые считаются главными противниками Тегерана.