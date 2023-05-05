Пентагон направил на Украину 43 специалиста по кибероперациям

США направили на Украину 43 специалиста в области киберопераций. Об этом 24 апреля сообщил командующий кибернациональных сил при министерстве обороны Уильям Хартман.

«Мы отправляем группы защиты, и они охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности», — сообщил он агентству Reuters.

По его словам, США направляют своих специалистов в различные страны для борьбы с хакерами. За последние три года кибернациональные силы провели 47 оборонительных операций в 20 странах мира.

Ранее, 17 апреля, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием раскрыть информацию о нахождении на территории Украины американских военных. По словам политика, в опубликованных документах Пентагона содержатся сведения о том, что в прошлом месяце на Украине находилось не менее 29 сотрудников министерства обороны США, в том числе 14 спецназовцев.

В тот же день пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие США не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе.

Ранее, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. США направили туда 14 человек.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.