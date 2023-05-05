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ТАСС

Минобороны Британии заявило, что часть переданного Украине оружия не доехала до фронта

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Флаг Великобритании перед зданием парламента в Лондоне
Флаг Великобритании перед зданием парламента в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

По данным ведомства, небольшая часть вооружений была перепродана

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Небольшая часть переданных Украине британских вооружений была перепродана и не достигла линии фронта. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи на вопрос депутата Палаты общин британского парламента Кенни Макаскилла, представляющего шотландскую партию Alba.

"У нас имеются строгие процедуры, которые гарантируют, что вооружения и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, [случаи] перенаправления подаренного Украине вооружения от линии фронта происходят крайне редко", - заявил Хиппи в ответ на вопрос о том, какая пропорция британского вооружения, переданного киевским властям, была перепродана до того, как доехать до линии фронта. 

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Страны
Украина
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