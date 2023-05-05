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ТАСС

Reuters: Белый дом утверждает, что США не поощряют Украину наносить удары по России

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Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирбии, Вашингтон не позволит Киеву этого сделать

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов утверждает, что не поощряет киевские власти наносить удары по российской территории. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого сделать.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что в ночь на среду Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на российского президента. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления украинских и американских властей о непричастности к атаке беспилотников на Кремль выглядят смехотворно. Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона. 

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