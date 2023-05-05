Песков заявил, что Киев не мог принять решение об атаке на Кремль без Вашингтона

Пресс-секретарь президента РФ назвал смехотворными заявления Украины и США о непричастности к этой атаке

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ и другие ведомства сейчас расследуют атаку украинских беспилотников на Кремль, сроки этой работы зависят от них, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что произошло, подлежит очень тщательному расследованию. Оперативному расследованию. Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются. Когда ждать результатов - тут я вам не могу сказать, это уже зависит от них", - отметил он в ответ на вопрос, на каком этапе сейчас расследование и когда можно ждать обнародования результатов.

Песков заявил, что заявления украинских и американских властей о непричастности к атаке беспилотников на Кремль выглядят смехотворно, Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона. "Попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят до Киева с тем, чтобы Киев исполнял". "И не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет", - подчеркнул Песков.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что Москва считает Вашингтон причастным к произошедшему. "Безусловно", - заявил Песков. "Такие решения, определение целей, определение средств и так далее - это все диктуется Киеву из Вашингтона", - повторил он.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что информацию Кремля стоило бы "делить на два", Песков заметил: "Делить это все на два или не делить - это как угодно. Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем".

Борьба с терроризмом

Представитель Кремля также предложил вспомнить, что в начале 2000-х годов, когда Россия боролась с международным терроризмом в Чечне, президент РФ Владимир Путин не раз настоятельно обращался к западному сообществу и "призывал их не кормить с руки террористов".

"Потому что рано или поздно они ударят по вам", - говорил тогда президент Путин. Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма, случилось много трагедий. Очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю", - подытожил Песков.