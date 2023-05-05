Войти
ТАСС

МИД анонсировал ответ на атаки Киева на Кремль в соответствии с угрозами руководству РФ

406
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В дипведомстве заявили, что все виновные в попытке атаки на Кремль с помощью беспилотников будут найдены, их ждет суровое и неотвратимое наказание

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Москва ответит на атаки Киева на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Украина создала для руководства России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - заявили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва решительно осуждает попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения, - говорится в заявлении. - Подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года, удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленные диверсии. Теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты".

Киев не стремится к миру

В МИД РФ указали, что украинские атаки на Кремль еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. В этой связи очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции, отметили в дипведомстве. "С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", - добавили в министерстве.

Подобные преступления, как подчеркнули в МИД РФ, "не должны оставаться без ответа". "Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание", - отмечается в документе.

"Тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства, а особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая, на котором будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с нацизмом и фашизмом, в том числе на территории Украины", - сообщили в дипведомстве.

Мировая реакция

Как указали в МИД РФ, мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима. "Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека", - подчеркнули в министерстве.

"Для мировой общественности давно не секрет, что киевский режим поддерживают западные страны, которые поставляют ему вооружения, разведданные, обучают его боевиков и указывают им на цели. Молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве", - отмечается в заявлении.

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.11.2022
Развожаев предложил Путину создать в Севастополе базу по разработке морских дронов
15.08.2022
То ли дождик, то ли гром, то ли трутень, то ли дрон
19.05.2022
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
13.05.2022
Мирные переговоры и военная музыка
10.02.2022
Запад перехватил инициативу у Путина и действует его же методами
17.03.2021
Ядерные козыри Северной Кореи
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:29
  • 48871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского