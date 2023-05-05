Партия из 11 танков Т-90М "Прорыв" пополнила общевойсковую армию ЦВО в Поволжье

Дальность удара техники составляет до 5 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Соединение общевойсковой армии Центрального военного округа в Поволжье получило 11 модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Партия из 11 модернизированных танков Т-90М "Прорыв" пополнила мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Поволжье", - говорится в сообщении.

Танк Т-90М "Прорыв" - наиболее совершенная машина в серии Т-90, наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем.

Машина получила принципиально новую башню и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201 военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.