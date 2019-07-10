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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Террористов запрут в Афганистане

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Источник изображения: Фото: google.ru

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" пройдет на полигонах России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки. В частности, продолжает деградировать ситуация в Афганистане.

По данным нашей разведки, остатки бандформирований запрещенного в России ИГ после разгрома исламистов в Сирии переправились в Афганистан и концентрируются на границах с Таджикистаном. Ситуация под контролем, но требует постоянного внимания, в том числе со стороны расположенной в республике российской военной базы, которая структурно подчинена Центральному военному округу.

По сравнению с 2016 годом численность бандформирований ИГ увеличилась в Афганистане втрое. Страна может стать прибежищем и для других террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому пространству. Это глобальный фактор дестабилизации, и любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт.

Борьбу с терроризмом можно вести только совместными усилиями, и наши соседи это прекрасно понимают. Для отработки взаимодействия между армиями государств ОДКБ регулярно организуются совместные учения и тренировки. В 2019 году спланировано провести более 70 мероприятий боевой подготовки. Главным событием станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", которое будет проведено на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сейчас основные усилия органов военного управления и войск округа направлены на подготовку к нему.

“ База армейской авиации "Упрун" известна тем, что обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов ”

Особое внимание на учениях военнослужащие будут уделять внедрению новых способов действий на основе боевого опыта, полученного в Сирии. В том числе отрабатывать такие элементы, как создание комплексной системы ПВО и РЭБ по охране важных объектов от крылатых ракет и беспилотников противника.

Мы реагируем на нарастание напряженности в Центрально-Азиатском регионе в том числе и последовательным развитием войск округа. Так, в 2018 году в соединения и воинские части ЦВО поступило 897 единиц техники, из них 716 – новые и модернизированные образцы, что увеличило долю современного вооружения на пять процентов. Это обеспечило прирост боевого потенциала на десять процентов.

До 30 декабря этого года в войска округа поступит более 700 единиц ВВТ. Таким образом, доля современных образцов увеличится еще на два процента – до 53. На вооружение ЦВО планируется поставить реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции и автомобильную технику.

В округе идет плановое перевооружение на ЗРК С-400, "Панцирь-С", С-300В4, "Бук-М2", "Тор-М2", а в 2020 году противовоздушная оборона ЦВО получит новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3". Этими средствами планируется перевооружить одну из зенитных ракетных бригад.

В мотострелковое соединение в Оренбургской области поступит партия из тридцати танков Т-72Б3, ожидаются также первые поставки модернизированных Т-90М "Прорыв".

В округе будет усилена авиационная составляющая. В 2019 году ЦВО получит 25 новых и модернизированных летательных аппаратов. Так, в состав авиационного полка, который дислоцируется в Челябинской области, должно войти до конца года еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 помимо 21, уже поставленного.

Округ получил восемь новых вертолетов Ми-8МТВ-5, которые сейчас находятся на базе армейской авиации "Упрун", известной тем, что обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов.

В современной войне особая роль уделяется радиоэлектронной борьбе, поэтому войска округа должны иметь самые передовые разработки нашего ОПК. В этом году в ЦВО спланирована поставка современных комплексов РЭБ "Палантин", что значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ.

Комплекс оперативно-тактического уровня "Палантин" может ослепить врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Кроме того, этот комплекс способен объединять различные системы РЭБ в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Благодаря регулярным учениям и тренировкам, а также поступлению в округ новой и модернизированной техники войска ЦВО готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

Заголовок газетной версии – "Форпосты стабильности".

Продолжение темы – "Москва и Пекин поставили на "Талибан".


Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Казахстан
Киргизия
Китай
Россия
Сирия
Таджикистан
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бук-M3
Бук-М2
Ми-8
Ми-8МТ
Палантин РЭБ
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Су-34
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
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