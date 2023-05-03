Шойгу заявил об активных действиях по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская армия ведёт активные действия по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Вооружённые силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, за прошедший месяц российскими военными уничтожены восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

"Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом", - сказал Шойгу.

"В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", - сказал Шойгу.