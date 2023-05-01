В ЦПВС сообщили, что ракеты по пригороду Хомса выпустили с израильских истребителей F-15

Четыре тактических истребителя ВВС Израиля атаковали Сирию из акватории Средиземного моря, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Атаковавшие в ночь на субботу окрестности сирийского города Хомс ракеты были выпущены с четырех тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"29 апреля с 00:47 до 01:00 четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс. По данным сирийской стороны, в результате удара уничтожено четыре бензовоза, двое мирных жителей получили ранения", - сказал он.

Кроме того, по данным Гуринова, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): три в провинции Алеппо, один в провинции Идлиб и один в провинции Латакия.

Как сообщало ранее агентство SANA, силы противовоздушной обороны Сирии отразили в ночь на субботу ракетную атаку ВВС Израиля на окрестности города Хомс. В результате нападения ранения получили трое граждан арабской республики.