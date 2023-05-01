Юн Сок Ёль: у Южной Кореи нет собственной политики по отношению к событиям на Украине

По словам южнокорейского президента, политика Сеула в этом вопросе является результатом "консультаций и координации с международным сообществом"

СЕУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. У Республики Корея нет самостоятельной позиции по отношению к событиям на Украине, политика Сеула в этом вопросе - результат "дискуссий с международным сообществом". Об этом в пятницу заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе выступления в Гарвардском университете.

Юн Сок Ёль сказал, что считает специальную военную операцию России на Украине нарушением международного права. По словам лидера, не существует органов, которые занимались бы принуждением к его соблюдению, но международное сообщество может проявить солидарность. "В этом смысле у Республики Корея нет собственной политики по отношению к Украине. Наша политика по отношению к Украине - результат консультаций и координации с международным сообществом, включая нашего союзника - США", - сказал президент.

"Мы внимательно следим за ситуацией на поле боя на Украине и примем соответствующие меры с целью поддержания международных норм и международного права. Мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты", - сказал южнокорейский лидер, отвечая на вопрос о возможности начала поставок оружия на Украину.

Ранее Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может начать поставлять Киеву вооружение в случае "нарушения законов войны". В начале недели президент отправился в США с государственным визитом, в среду состоялся его саммит с лидером США Джо Байденом. В субботу Юн Сок Ёль отправится домой.