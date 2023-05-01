Первый полёт перспективного турецкого боевого вертолёта Т929 АТАК-2

И снова новости из Турции, отражающие быстрый рост военно-промышленного потенциала этой страны - 28 апреля 2023 года турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) сообщило, что совершил первый полёт первый опытный образец перспективного турецкого боевого вертолёта Т929 АТАК-2, создаваемого турецким государственным авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI).

Первый опытный образец перспективного турецкого боевого вертолёта Т929 АТАК-2, создаваемого турецким государственным авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI), в первом полете. Двигатели на вертолете еще не закапотированы. 28.04.2023 (с) TAI

В феврале 2019 года SSB подписало контракт с объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) на создание в интересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter) по программе АТАК-2.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить серийно производимый сейчас на TAI гораздо более легкий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).

TAI объявила о начале программы создания более тяжелого, чем Т129 АТАК, боевого вертолета с условным обозначением АТАК-2 еще в 2017 году. При этом первоначально предполагалось создание вертолета примерно 6-7-тонного класса веса с использованием несущей системы создаваемого TAI многоцелевого вертолета Т625 также 6-тонного класса. Однако в последующем в связи с ростом требований военных перспективный боевой вертолет АТАК-2, получивший обозначение Т929, стал машиной 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что потребовало создания полностью новой несущей системы и применения двух более мощных турбовальных двигателей, в качестве которых были выбраны (по крайней мере для опытных образцов) двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01Т взлетной мощностью 2500 л.с. производства украинского АО "Мотор-Сич" (Запорожье).

В июне 2021 года TAI заключила с АО "Мотор-Сич" контракт на закупку 14 двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01Т для опытных и предсерийных образцов вертолета Т929. Первые два двигателя были поставлены из Запорожья в Турцию в январе 2022 года и теперь установлены на первом прототипе Т929. Остальные 12 моторов должны были поставляться по 2025 год, но в свете военной ситуации статус этих поставок неясен. Неясно также, какие двигатели планируется устанавливать на серийных вертолетах Т929 - ранее говорилось в том числе о возможности организации в Турции лицензионного производства двигателей серии ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Сейчас максимальный взлетный вес Т929 декларируется TAI в 11500 кг при массе полезной нагрузки "до 1500 кг". Вертолет должен быть оснащен 30-мм пушкой, основная часть бортового оборудования и вооружения, видимо, перекочует с последних версий Т129. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства. В начале 2022 года руководство TAI заявляло, что первые три серийных вертолёта Т929 должны быть поставлены армейской авиации Турции в 2025 году.

Сообщалось также, что TAI ведет разработку многоцелевого (транспортного) вертолета Т925 в классе веса 11 тонн, с винто-моторной группой от вертолета Т929. Первый полет прототипа Т925 считается возможным в 2024-2025 годах.

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