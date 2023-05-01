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ТАСС

СМИ: ФРГ планирует произвести до 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины

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155-мм артиллерийские выстрелы
155-мм артиллерийские выстрелы.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, в Германии за производство снарядов будет отвечать концерн Rheinmetall

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года. Об этом в пятницу сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, в Германии за производство снарядов будет отвечать концерн Rheinmetall. При этом он использует для изготовления боеприпасов отдельные элементы, поступающие из Австралии и ЮАР.

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение 2 млрд евро из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами Евросоюза. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Украина
ЮАР
Компании
Rheinmetall
Проекты
Евросоюз
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