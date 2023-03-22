Европейский Союз принял план совместной закупки одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Ильи Лакстыгала "ЕС договорился поставить Украине миллион снарядов. 2 млрд евро за них заплатит Фонд мира ЕС", страны Европейского Союза перейдут к совместным закупкам одного миллиона артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм для Украины в рамках плана стоимостью около 2 млрд евро. Об этом 20 марта 2023 года договорились 27 министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. О заключении соглашения также сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщает в Twitter, что достигнут "непростой, но политический консенсус" передать 1 млн снарядов именно калибра 155 мм (стандарта НАТО), которые отправят украинской армии в течение 12 месяцев.

Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети

Позднее 20 марта ЕС было опубликовано и заявление о том, что 17 стран ЕС и Норвегия достигли договоренности о поставке Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм в течение одного года, из которых на 1,04 млрд евро будут закуплены снаряды из наличия, а еще 1 млрд евро потратят на производство новых снарядов. Средства будут взяты из Фонда мира Европейского оборонного агентства (EDA).

Как сообщало агентство AFP со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, обсуждаемый план предусматривает отправку на Украину первых снарядов из наличия к концу мая и подписание совместных общеевропейских контрактов к началу сентября. В тот же день, 20 марта, издание Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщило, что существуют опасения не освоить предполагаемые к выделению на закупки снарядов средства, так как на складах боеприпасов в Европе уже наблюдается дефицит.

20 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход снарядов в российско-украинском конфликте превышает промышленные возможности западных союзников, а задержки с получением крупнокалиберных боеприпасов выросли с 12 до 24 месяцев. В этой связи он призвал европейские страны наращивать производство боеприпасов.

В начале марта, как сообщала Financial Times, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к коллегам стран НАТО с письмом. В нем он сообщил, что ВСУ требуется более 350 000 крупнокалиберных снарядов в месяц как для успешной обороны, так и для начала анонсированного на текущую весну контрнаступления (в год, соответственно, более 4 млн снарядов). Сейчас, согласно его обращению, ВСУ используют около 11 000 снарядов западного калибра в месяц.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, 1 млрд евро на производство новых боеприпасов получат, скорее всего, оборонные производства в Чехии и Словакии, но в основном их потратят на раскрутку производств в Западной Европе и, возможно, заводов компании Reihnmetall в Австралии и ЮАР. Болгария и Румыния, которые поставляют Украине боеприпасы советских калибров, не имеют сертифицированных производств западного калибра 155 мм и быстро их не создать, продолжает эксперт.

Ранее сообщалось, что только Болгария экспортировала в 2022 г. военной продукции на $1 млрд, но это наверняка весь их оборонный экспорт за прошлый год и поставки боеприпасов на Украину сильно ниже этой цифры. По оценке Барабанова, за 1 млрд евро можно изготовить 250 000 снарядов калибра 155 мм.

По словам военного эксперта и редактора портала Military Russia Дмитрия Корнева, европейская промышленность может изготовить около 1 млн снарядов за год. Но с большой вероятностью, говорит Корнев, европейцы будут максимально минимизировать инвестиции в промышленность и искать, где купить снаряды, так как купить их проще, чем производить. По мнению эксперта, Украине при текущей динамике боевых действий надо не менее 100 000-150 000 снарядов в месяц, более 10 000 в сутки, считает эксперт, при наступательных действиях - больше, так как снаряды нужны и для артподготовки, и для поддержки войск. "Если боевые действия на Украине не завершатся в 2023 г., то снаряды натовского образца потребуются и дальше. Потому все же перекупкой боеприпасов не обойтись и надежнее Западу все же вложиться в промышленность боеприпасов", - считает Корнев.