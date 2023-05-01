В Белоруссии заявили о возвращении сценариев ядерной войны из-за конфликта на Украине

Министр обороны республики Виктор Хренин предупредил, что такие сценарии могут привести к катастрофическим последствиям

МИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине возвращает в реальность наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом в пятницу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества заявил глава белорусского ведомства Виктор Хренин.

"Он [конфликт на Украине] выступил триггером трансформации системы международных отношений и архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Это возвращает наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями", - цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.

По словам министра, конфликт на Украине стал горячей фазой глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком, вызванным стремлением Вашингтона сохранить глобальное доминирующее положение. "Развернуто соперничество за право устанавливать базовые принципы миропорядка. Обострение противоречий между крупнейшими державами способствует снижению роли наднациональных институтов и структур, последовательному размыванию действующей системы международного права. Дипломатические и дискуссионные клубы утрачивают роль переговорных площадок. На смену приходят новые формы межгосударственного сотрудничества, основанные на общности интересов и стремлении их продвигать совместными усилиями", - заявил Хренин.

"В отсутствие согласия между ведущими глобальными державами, имеющими противостоящие друг другу видения миропорядка, значение военной силы как инструмента реализации национальных интересов различных государств лишь только возрастает. Снижается порог принятия решений на ее применение", - отметил министр обороны Белоруссии.