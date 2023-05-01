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В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

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У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021"
У входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 28 апреля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 27 апреля состоялось заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям (КИПиТ).

Основной целью заседания являлась организация мероприятий по реализации инициативных разработок, выполняемых отечественными предприятиями в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе.

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука.

Выступая с приветственным словом, А.Осадчук подчеркнул важность принятия дополнительных мер по сокращению сроков внедрения инновационных разработок, выполняемых, в том числе, за счет собственных средств предприятий и организаций.

В ходе заседания начальник ГУИР МО РФ сообщил, что в соответствии с Положением о работе КИПиТ целесообразно задействовать еще один механизм взаимодействия с органами исполнительной власти и субъектами инновационной деятельности с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 г. №1745. В соответствии с новым порядком, открылась возможность финансирования региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными и автономными учреждениями и унитарными предприятиями инновационных проектов по заявкам от Минобороны России.

Как подчеркнул представитель Минобороны России, задача КИПиТ заключается в определении перечня первоочередных, наиболее значимых с точки зрения современных потребностей ВС РФ, инновационных разработок высокой степени готовности и организация взаимодействия с субъектами инновационной деятельности по вопросам выполнения инновационных проектов и закупки готовых изделий.

В ходе мероприятия участники рассмотрели предложения органов военного управления о проведении (открытии) новых инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами организаций России, претендующих на выполнение работ в инициативном порядке в интересах ВС РФ, а также провели оценку работы экспертных групп Комиссии.

Кроме того, участники выступили с докладами об инициативных разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Государственной корпорации "Росатом", высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

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