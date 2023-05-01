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ТАСС

Шойгу: США нацелены на провоцирование других стран к военному противостоянию с РФ и КНР

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

По словам министра обороны, истинная цель Вашингтона в конфликте на Украине - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить монопольное положение в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

По его словам, "для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более $5 млрд, что привело к формированию враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос".

"Учитывая отказ Киева выполнять минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции", - напомнил Шойгу.

В пятницу в Нью-Дели проходит совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. В нем предусматривается участие министров обороны Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств - наблюдателей. 

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