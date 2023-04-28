МИД КНР: как бы ни был сложен украинский кризис, он должен решаться путем переговоров

Глава ведомства Цинь Ган назвал важным шагом к политическому урегулированию конфликта разговор председателя КНР и президента Украины

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Как бы ни был сложен конфликт на Украине, он должен разрешиться путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в городе Сиане на северо-западе Китая.

"Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически", - приводятся слова Цинь Гана в четверг на сайте МИД КНР.

Он добавил, что "значительная историческая подоплека и сложные реальные причины привели к развитию украинского кризиса до текущего этапа".

"Китай и страны Центральной Азии имеют схожие взгляды и позиции по украинскому кризису", - отметил Цинь Ган.

Он добавил, что Пекин готов работать с международным сообществом, в том числе с центральноазиатскими государствами, чтобы "прийти к общему знаменателю" для разрешения конфликта на Украине.

Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по инициативе последнего, стороны пообщались напрямую, сообщил глава МИД КНР. "Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - завил Цинь Ган.

Министр добавил, что разговор лидеров двух стран "в очередной раз продемонстрировал последовательную позицию Китая по содействию миру и переговорам".

Цинь Ган с 26 по 27 апреля участвовал в 4-й встрече министров иностранных дел Китая и пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). Как сообщил МИД КНР, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.​​​​​

Си Цзиньпин в среду провел первую с начала Россией специальной военной операции на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта.

Си Цзиньпин также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщили в МИД Китая, делегацию возглавит бывший посол в России Ли Хуэй, сроки его возможной поездки пока не обозначены.