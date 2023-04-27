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ТАСС

Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров для мира на Украине

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Источник изображения: AP Photo/ Emrah Gurel

Официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о необходимости "объединить стороны с перспективой на мир"

АНКАРА, 26 апреля. /ТАСС/. Турция призывает Запад объединить усилия для начала переговоров с целью установления мира на Украине. Об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Давайте мобилизуем все наши средства и возможности для завершения <...> [конфликта] на Украине. Продолжение, развитие и углубление <...> [этого конфликта] приведет только к глобальной катастрофе. Чтобы его предотвратить, давайте объединим все наши силы для обеспечения мира и переговоров. Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну", - сказал он.

Как отмечает газета The Star, с такими словами представитель президента Рджепа Тайипа Эрдогана "обратился к миру, особенно странам Запада".

Кроме того, Калын выразил мнение, что конфликт на Украине закончится исключительно путем заключения "нового большого соглашения между Россией и Западом". По его мнению, этот конфликт является "отражением поиска нового баланса между Россией и Западом". "Вместо того, чтобы продолжать войну, давайте работать над мирными переговорами в течение трех лет, пяти лет. Давайте остановим конфликт, заморозим его. Давайте сосредоточимся на том, как мы можем создать основу для переговоров в ее нынешнем состоянии", - отметил представитель Эрдогана.

Анкара ранее неоднократно выступала с предложением стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. В Турции также проходили консультации между российскими и украинскими делегациями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны Владимиру Зеленскому вести диалог с Кремлем, а западные государства "не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе". В связи с этим, по его словам, "говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится". 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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