Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах Москвы и Киева после наступления ВСУ

Как напомнил глава МИД РФ, Россия хочет, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Звучащие на Западе заявления о возможном начале переговоров РФ и Украины только после контрнаступления Киева являются шизофренией. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада - прим. ТАСС) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, [президента Владимира] Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика. Мы хотим, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности, а эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года", - сказал Лавров.