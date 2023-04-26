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ТАСС

Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах Москвы и Киева после наступления ВСУ

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Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как напомнил глава МИД РФ, Россия хочет, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Звучащие на Западе заявления о возможном начале переговоров РФ и Украины только после контрнаступления Киева являются шизофренией. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада - прим. ТАСС) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, [президента Владимира] Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика. Мы хотим, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности, а эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года", - сказал Лавров. 

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