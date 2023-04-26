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Военное обозрение

ВМС Франции произвели испытательный пуск баллистической ракеты M51 с подводной лодки

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что 19 апреля с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами «Le Terrible» класса Le Triomphant ВМС Франции был успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты M51.

Испытания проводились после комплексного капитального ремонта/модернизации подводной лодки. Пуск произвели у берегов провинции Бретань на западе Франции. БРПЛ M51 отслеживалась на всем этапе полета с помощью.

Как всегда, навигационные предупреждения для соответствующих опасных зон в Атлантике были опубликованы за несколько дней до этого и указывали на то, что грядут французские испытания. Предыдущие два испытания М51 проводились в апреле 2021 года (с наземного полигона) и в июне 2020 года (с подводной лодки).

Le Terrible — четвертая и последняя подводная лодка класса Le Triomphant. Испытания, скорее всего, были связаны с модернизацией подводной лодки (в связи с ее комплексным капитальным ремонтом), чтобы на ней можно было установить ракеты с модернизированными боеголовками.

Класс Le Triomphant - это класс из четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Франции, построенных DCNS (ныне известной как Naval group). На французском языке они известны как Sous-Marin Nucléaire Lanceur d’Engins de Nouvelle Génération — SNLE NG. С 1997 года они заменили класс Le Redoutable. Ввод в эксплуатацию их производился в 1997, 1999, 2004 и 2010 годах.

Эти подводные лодки оснащены 16 пусковыми установками баллистических ракет M51, а также традиционным вооружением, таким как торпеды и противокорабельные ракеты Exocet. Le Terrible, последняя ПЛ этого класса, сданная в эксплуатацию в 2010 году, уже с момента постройки была оснащен M51. Остальные три субмарины изначально были оснащены ракетами M45 и были модернизированы DCNS для установки новой ракеты M51.

Атомные подлодки класса Triomphant предназначены для выполнения французской миссии ядерного сдерживания. На основании французской ядерной доктрины, как минимум одна из них всегда находится в море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
DCNS
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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