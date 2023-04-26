Раскрыты сроки завершения госиспытаний российской «Коалиции-СВ»

Государственные испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году. Соответствующие сроки ТАСС раскрыл временно исполняющий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский.

Военный заметил, что в настоящее время установка не принимает участия в специальной военной операции. Генерал-майор добавил, что сейчас ведутся работы по совершенствованию ее ходовой части. «Фактически она на выходе», — резюмировал Медведский.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщили, что Министерство обороны России начало испытания новой линейки беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для поддержки артиллерии.

В июле американское издание 19FortyFive заверило, что российский 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», созданный на основе самоходной гаубицы «Мста-С», по дальности стрельбы, составляющей 70 километров, превосходит большинство западных артиллерийских систем.

В июне американский журнал Military Watch Magazine поместил российский артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» в пятерку самых опасных в мире.