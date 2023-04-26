Войти
Lenta.ru

Раскрыты сроки завершения госиспытаний российской «Коалиции-СВ»

340
0
0
«Коалиция-СВ»
«Коалиция-СВ».
Источник изображения: wikipedia

Государственные испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году. Соответствующие сроки ТАСС раскрыл временно исполняющий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский.

Военный заметил, что в настоящее время установка не принимает участия в специальной военной операции. Генерал-майор добавил, что сейчас ведутся работы по совершенствованию ее ходовой части. «Фактически она на выходе», — резюмировал Медведский.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщили, что Министерство обороны России начало испытания новой линейки беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для поддержки артиллерии.

В июле американское издание 19FortyFive заверило, что российский 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», созданный на основе самоходной гаубицы «Мста-С», по дальности стрельбы, составляющей 70 километров, превосходит большинство западных артиллерийских систем.

В июне американский журнал Military Watch Magazine поместил российский артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» в пятерку самых опасных в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.08.2022
«Снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу»
07.12.2021
Ударная установка: в России начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»
01.04.2021
«Умная артиллерия»: в России предложили переделать старые орудия
24.12.2018
Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
22.02.2017
"Ратники" идут
22.11.2016
Машины для бога войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу