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Россия начала испытания БПЛА для поддержки артиллерии

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Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Министерство обороны России начало испытания новой линейки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для поддержки артиллерии. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве.

Газета пишет, что соответствующие беспилотники получили оптико-электронные станции с лазерными дальномерами и целеуказателями, что позволяет практически в режиме реального времени определять координаты цели и передавать данные артиллерийским расчетам.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, новые БПЛА могут работать во взаимодействии с системами «Мста-С», «Мста-Б», «Коалиция-СВ». «Если БПЛА висит в воздухе, желательно вне зоны досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов, на высоте свыше пяти километров, он может легко обнаруживать цели на большую глубину с помощью своих мощных оптико-электронных систем», — сказал специалист.

Леонков добавил, что «при работе в автоматизированном режиме через станцию управления беспилотником время реакции от обнаружения цели до подавления ее огнем можно сократить до считанных минут».

В сентябре РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России применили радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для обнаружения условного противника на учениях «Восток-2022».

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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