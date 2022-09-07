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Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»

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РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М"
Машина РЛС разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261 радиолокационного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М" производства ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» (Тула) Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Алабино, 08.06.2015.
Источник изображения: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Вооруженные силы России применили радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для обнаружения условного противника на учениях «Восток-2022». Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Определение координат артиллерийских (минометных) батарей "противника", ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М», — отметили в сообщении.

Согласно плану учений, обнаруженные огневые позиции «противника» были поражены огнем самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Также использовались реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». «В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы "Гвоздика" и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая», — уточнили в Минобороны России.

Также для обеспечения стрельбы артиллерии, контрбатарейной борьбы и ведения разведки применяли комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы «Аистенок», станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства.

Комплекс «Зоопарк-1М» предназначен для разведки координат огневых позиций артиллерийских батарей противника и корректировки огня своих артиллерийских систем. Также комплекс может контролировать работу беспилотников.

В августе российский спецназ показал работу беспилотников ZALA в ходе спецоперации на Украине. Беспилотник взаимодействует с комплексом «Зоопарк», вылетая в зону предполагаемой активности артиллерии противника.

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