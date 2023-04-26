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ТАСС

Президент Чехии заявил, что конфликт на Украине позволяет Китаю получать уступки от России

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

К тому же военное противостояние ослабляет Запад, отметил Петер Павел

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел считает, что продолжение конфликта на Украине выгодно Китаю, так Россия ради сотрудничества с ним идет на различные уступки, кроме того, военное противостояние ослабляет Запад.

"Не думаю, что Китай действительно заинтересован в завершении войны в ближайшее время, - сказал президент в интервью, опубликованном во вторник европейским изданием газеты Politico. - Я думаю, что в интересах Китая продлевать существующий статус-кво, потому что он может оказывать давление на Россию с целью получения от нее разных уступок".

По мнению президента Чехии, КНР в ситуации на Украине преследует только собственные цели, ежедневно извлекая из нее полезный для себя опыт. В результате конфликта Пекин, как утверждает президент, получает дешевые нефть, газ и другие ресурсы в обмен за "дружбу без границ", о которой заявляют в Москве и Пекине.

Как полагает Павел, Китаю также выгодно то, что оказываемая Украине финансовая и военная помощь "немного ослабляет" Запад. По его словам, КНР "внимательно следит за тем, что делает Россия и как на это реагирует Запад".

В новость были внесены изменения (13:50 мск) - исправлено имя президента в первом абзаце, правильно - Петр. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Чехия
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