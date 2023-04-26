Медведев допускает возможность применения Россией ядерного оружия в случае угрозы её существованию

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Потенциальные противники России не должны недооценивать возможность применения РФ ядерного оружия, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

"Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие. Знаете, это не совсем так", - сказал Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он обратился к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, напомнив: "Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении Российской Федерации осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства. Это, по сути, применение ядерного оружия в ответ на такие действия".

"И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Он отметил: разговоры о том, что "русские этого никогда не сделают" или "русские нас все время пугают применением ядерного оружия", ничего не стоят. "Западные аналитики и западное командование - и военное командование, и политическое руководство, должны просто оценивать наши правила и наши намерения. Об этом прямо говорил Верховный главнокомандующий, президент нашей страны", - сказал Медведев.