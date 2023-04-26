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Россия запустит серийное производство тяжелых «Охотников» через пару лет

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Новейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник "Охотник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Охотник» планируется запустить в Новосибирске через два года. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

«Я думаю, что [серийный выпуск беспилотника] начнется через пару лет», — сказал чиновник.

В декабре военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения.

В мае РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что «Охотник» научили применять вооружение истребителя Су-57.

В том же месяце генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов обещал, что серийный выпуск тяжелых беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

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