В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»

Российский малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения. О преимуществах аппарата в беседе с «Известиями» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, «Охотник» может действовать вместе с истребителем пятого поколения Су-57, решать задачи противовоздушной обороны и поражать наземные цели. Кнутов добавил, что Су-57 способен управлять роем «Охотников».

«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые еще нужно создавать», — сказал Кнутов.

По его словам, в США пытались создать подобный аппарат, но попытки прекратили, поскольку конструкторы не справились с тем техническим заданием, которое перед ними стояло.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что аналогов «Охотника» нет ни у одной из стран НАТО. Беспилотник работает на основе технологий искусственного интеллекта.