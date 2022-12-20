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Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК

Военный историк Кнутов о российском беспилотнике «Охотник»: американцы пытались создать нечто подобное, но безуспешно

Российский беспилотник «Охотник» создан по технологии малой заметности, имеет сверхзвуковую скорость и возможность выхода на большие высоты. США пытались создать нечто подобное, но безуспешно. Об этом 19 декабря «Известиям» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что беспилотник действует в связке с истребителем Су-57, не только решает задачи противовоздушной обороны, но и совершает воздушные атаки на наземного противника.

«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые еще нужно создавать», — сказал эксперт.

Кнутов подчеркнул, что на сегодняшний день эта машина показывает результаты, которых пытались добиться американцы. По его словам, США хотели сделать нечто подобное, но потом попытки прекратились «из-за того, что они не справились с тем техническим заданием, которое перед ними стояло».

«Су-57 может управлять роем беспилотников «Охотник», в этой связке открываются большие возможности для решения стратегических боевых задач. «Охотник» изготовлен так же, как и Су-57. А на Украине самолеты Су-57 решали боевые задачи и возвращались незамеченными», — добавил эксперт.

Ранее в этот день первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сказал в интервью каналу «Россия 24», что аналогов российского беспилотного летательного аппарата «Охотник» нет ни у одной из стран НАТО.

Экспериментальный образец С-70 «Охотник» 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

Су-57 — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.


С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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