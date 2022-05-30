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Стало известно о применении дроном «Охотник» управляемых ракет от Су-57

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Беспилотник С-70 “Охотник” и истребитель Су-57
Беспилотник С-70 “Охотник” и истребитель Су-57.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Российский ударный дрон С-70Б «Охотник» научили применять вооружение истребителя Су-57. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, беспилотник выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям, при этом мишени нужно было поразить ракетами класса «воздух-поверхность» нескольких типов из состава вооружения истребителя пятого поколения. Результаты тестов показали, что дрон может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях.

24 мая издание 19FortyFive указало, что «Охотник» получил улучшения, которые позволяют снизить радиолокационную заметность аппарата. Отмечалось, что беспилотник может получить внутренние отсеки для вооружения. Также на роликах, которые демонстрируют «Охотник», можно заметить камеры и радары беспилотника. «Охотник» может стать ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск тяжелых беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

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