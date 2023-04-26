Минобороны США: танки Abrams, передаваемые в Германию, предназначены только для обучения ВСУ

ЦАМТО, 25 апреля. Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 24 апреля пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину. Переоборудованные танки оснащаются с учетом специфики для Украины и будут использоваться в боевых действиях", – проинформировал представитель Пентагона.

Он также сообщил, что предназначенные непосредственно для ведения боевых действий на Украине танки поступят не из резервов Сухопутных войск США, а из других источников. Это, по словам Райдера, позволит Вашингтону обучать украинских военных одновременно с переоборудованием танков.

Как стало известно ранее, американские инструкторы намерены приступить к обучению украинских военных управлению танками Abrams в Германии уже в предстоящие недели, отмечает агентство.