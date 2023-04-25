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ТАСС

СМИ: в конфликте на Украине все ближе перемирие, к которому склоняется Запад

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Вечерний Киев. Архивное фото
Вечерний Киев. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

По данным Il Messaggero, такое решение поддержали бы многие в Европе и в южных частях мира, поскольку оно остановило бы потери сторон, снизило бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчило бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы

РИМ, 24 апреля. /ТАСС/. Западные сторонники Киева, которые оказывают ему поддержку, начинают подталкивать к прекращению огня или к "продолжительному перемирию", в ожидании мирного соглашения, рассчитанного на более долгосрочную перспективу. С таким мнением выступила на страницах газеты Il Messaggero ее обозреватель Кристиана Мангани.

Ссылаясь на оценки военных экспертов, она отмечает, что такое решение поддержали бы многие в Европе и в южных частях мира, поскольку оно остановило бы потери сторон, снизило бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчило бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы. "Россия примет в итоге прекращение огня при определенных условиях <...> При этом президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года. Это позволит избежать непомерных новых потерь как человеческих, так и экономических и инфраструктурных, даже сохраняя 85% территории", - пишет автор. "Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной", - продолжает обозреватель.

"Украинцам такое решение может быть не по душе, его могут счесть его предательством, поскольку президент США Джо Байден не сдержит обещания "сделать все возможное" для противодействия России. Но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна", - пишет Мангани. Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования, напоминает издание. К решению о перемирии подталкивает и "достаточно беспокоящий" вопрос о способности Байдена поддерживать нынешний уровень поддержки США. При этом до конца не исключается и военный сценарий. "Компромисс не является неизбежным. В теории обе стороны могли бы еще одержать решающую победу. Но гораздо более вероятно, что в отсутствие соглашения кровопролитный, дорогостоящий вялотекущий конфликт растянется на года", - пишет автор. 

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