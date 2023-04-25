Зеленский: Киев не может сдать Артемовск, так как это грозит потерей других территорий

Президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ состоится, Киев "верит в его успех"

КАИР, 24 апреля. /ТАСС/. Киев не может оставить Артемовск (украинское название - Бахмут), поскольку это может грозить потерей других территорий. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Невозможно [для нас] отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт, и это даст российским силам и [бойцам ЧВК] "Вагнер" дополнительные возможности захватить больше наших территорий", - отметил Зеленский.

Он также указал, что "контрнаступление" Вооруженных сил Украины (ВСУ) "состоится", а Киев "верит в его успех", однако не уточнил подробностей, добавив, что это наступление "все еще находится в стадии подготовки".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщал ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска.