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ТАСС

МИД Эстонии заявил, что ЕС сможет поставить Украине 1 млн единиц боеприпасов до конца года

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

В течение двух лет это количество будет удвоено

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Евросоюз сможет выполнить свой план по поставке Киеву 1 миллиона единиц боеприпасов в течение 2023 года. Об этом в понедельник заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС, его заявление транслировала внешнеполитическая служба Евросоюза

"Я уверен, что Европейский союз сможет поставить этот миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы и договорились, потому что Украина отчаянно нуждается в этом", - подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений. 

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Страны
Люксембург
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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