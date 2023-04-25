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Военное обозрение

Космическое агентство Украины договорилось о сотрудничестве с NASA в сфере космоса, связи и навигации

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Источник изображения: topwar.ru

Украина собралась развивать сотрудничество с США в космической отрасли. Это следует из подписанного договора о сотрудничестве между Государственным космическим агентством Украины и NASA. О подписании документа в социальных сетях сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По утверждению дипломата, был достигнут «положительный результат» в сфере космоса. Церемония подписания договора состоялась в Вашингтоне, в штаб-квартире американского космического агентства. Свои подписи поставили директор NASA Билл Нельсон и заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев. Также во встрече участвовать заместитель министра экономики киевского режима Игорь Фоменко.

Посол Украины рассказала, что теперь Киев вместе с Вашингтоном будут развивать новые возможности ракетно-космической отрасли страны. Так, планируется усилить взаимодействие украинской и американской сторон в таких направлениях как связь и навигация, проекты Международной космической станции и так далее.

Как видим, киевский режим изо всех сил пытается представить Украину, разоренную боевыми действиями и бездарным политическим руководством в качестве «состоявшейся» страны, едва ли не державы, которой под силу заниматься и вопросами космоса.

Между тем, остатки советской космической промышленности украинские власти старательно уничтожали и распродавали на протяжении тридцати двух лет «самостийности». Теперь старые наработки понадобились Киеву, в том числе и с военной точки зрения, и очевидно, что без влияния американской администрации здесь тоже не обошлось.

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