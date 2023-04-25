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Военное обозрение

Польские ВВС получили на вооружение вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

Польские ВВС получили вторую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, 22 апреля 2023 года на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов польских ВВС в Мирославке прошла церемония приема новой партии турецких БПЛА. На этот раз польские военные также получили один авиационный комплекс, в который входят шесть ударных беспилотников, три наземные подвижные станции управления и три ретрансляционные станции. Кроме того, в поставку вошло сопутствующее оборудование, в частности, блоки наблюдения и датчики распознавания. Также турки поставляют полякам боеприпасы: MAM-L и MAM-C, тренажеры для тренировок, запасные части, логическую поддержку и гарантию на 2 года. Также поляки получили технологии, позволяющие обслуживать и ремонтировать в Польше двигатели, наземные станции управления и электронно-оптические системы.

Как заявили в военном ведомстве Польши, все беспилотники были предварительно протестированы в Турции, а затем прошли завершающие испытания на территории Польши. Третья и четвертые партии турецких дронов должны поступить на вооружение польской армии в октябре этого года и в апреле 2024 года. Также в рамках контракта турки проведут подготовку операторов беспилотников в количестве 192 польских военнослужащих.

Первый авиационный комплекс Bayraktar TB2 Польша получила в конце октября прошлого года. Всего польские военные заказали четыре комплекса по шесть БПЛА, т.е. 24 дрона в общей сложности. Как заявил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак, турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 показали "высокую эффективность" в боевых действиях на Украине, поэтому и были закуплены Польшей. Планируется, что в дальнейшем эти БПЛА будут использованы против российских войск в случае "их вторжения".

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Страны
Польша
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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