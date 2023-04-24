В России рассказали о возможности нарушить работу систем Starlink на Украине

Независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине. Его слова приводит РБК.

Таким образом специалист прокомментировал публикацию газеты The Washington Post в том, что российские военные используют секретное оружие, с помощью которого могут лишать связи Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи тайной системы радиоэлектронной борьбы.

Храмчихин пояснил, что в случае работы комплексов Starlink в радиоэлектронном диапазоне, они будут уязвимы перед средствами РЭБ, их сложно каким-либо образом дополнительно защитить. Эксперт указал, что процесс является сложным, но не невозможным.

С ним согласился военный аналитик Алексей Леонков. Он пояснил, что комплекс радиоэлектронной борьбы выясняет все параметры радиотехнического средства, на которое собирается воздействовать, в том числе частоты и силу сигнала.

«Если он воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создает внутри объекта за счет электромагнитного излучения множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных», — сказал специалист, уточнив, что подобное может произойти и со Starlink.

В конце марта стало известно, что Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Это связали с появлением в регионе большого количества терминалов, приобретенных и проданных мошенническим образом.