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Найдено мешающее работе Starlink на Украине оружие

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Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины с антенной терминала спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на передовой в районе Кременной, 06.01.2023
Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины с антенной терминала спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на передовой в районе Кременной, 06.01.2023.
Источник изображения: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российские военные используют секретное оружие, с помощью которого могут лишать связи Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Информацию о тайной системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) журналисты WP нашли в раскрытых секретных данных из Пентагона. Согласно отчету разведки США, Россия в течение нескольких месяцев использовала на Украине систему РЭБ «Тобол». С помощью тайного оружия российские войска якобы мешали работе спутниковой системы Starlink, которой пользуются ВСУ.

В документе, который датируется мартом, не говорится, были ли попытки российской армии успешными. В заключение отмечается, что факт использования предназначенной для защиты спутников системы в качестве инструмента, лишающего противника связи, удивил экспертов.

По словам специалистов The Washington Post, спутниковая связь от Starlink является важным средством для ВСУ. Неясно, были ли перебои в работе системы, о которых сообщалось ранее, вызваны работой секретного оружия. В материале говорится, что у России есть как минимум семь комплексов «Тобол» — считается, что три из них используются для создания помех в работе Starlink.

По словам специалиста-радиолюбителя Барта Хендриккса, Starlink имеет большое количество спутников, поэтому их все достаточно сложно заглушить. Однако Хендриккс признал, что нарушение работы даже некоторых из них может создать украинской армии определенные проблемы.

Журналисты газеты обратились в SpaceX за комментарием, но не получили оперативного ответа. В разговоре с изданием пресс-секретарь Минобороны Украины Константин Жура заявил, что Киев знает об усилиях России и «принимает меры по их нейтрализации».

В конце марта стало известно, что Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Это связали с появлением в регионе большого количества терминалов, приобретенных и проданных мошенническим образом.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
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