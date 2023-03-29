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На Украине начали блокировать Starlink

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Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины с антенной терминала спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на передовой в районе Кременной, 06.01.2023
Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины с антенной терминала спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на передовой в районе Кременной, 06.01.2023.
Источник изображения: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как заявил медиа основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец, многие украинские пользователи столкнулись с остановкой работы терминала и сообщением No active account. По словам специалиста, это следствие того, что Украина оказалась в центре международного скандала, связанного с перепродажей оборудования.

Киевский инженер Олег Кутков объяснил, что мошенники приобретают терминал по акции, а затем перепродают его по полной цене. После активации устройства без оплаченной подписки происходит его блокировка по причине совершения мошеннических действий. «Аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер левый», — отметил Кутков.

По словам опрошенных экспертов, ворованное оборудование используют в том числе военные, благотворительные фонды и волонтеры. На Украине можно приобрести оборудование официально, но через посредников терминал, как правило, обходятся дешевле.

«В руках у мошенников оказались десятки тысяч терминалов, которые по сути были украдены у компании SpaceX», — подчеркнул Степанец. По словам эксперта, у Starlink нет сервиса, где по номеру терминала можно было бы проверить его статус.

В конце марта стало известно, что Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами РФ. По словам журналистов издания Economist, в корпорации обеспокоены тем, что Киев будет применять американское оборудование в целях эскалации конфликта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
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