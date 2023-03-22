Войти
Lenta.ru

Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России

674
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Появились ограничения в использовании спутниковой системы Starlink Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Economist.

Как стало известно источнику в украинской военной разведке, оператор спутниковой связи SpaceX начал использовать геозонирование. Таким образом американская компания блокирует применение Киевом терминалов над новыми российскими территориями.

Также инсайдер сообщил, что Starlink не позволяет использовать терминалы спутниковой связи над водой и когда оборудование движется со скоростью более 100 километров в час. «Просто поместите терминал в лодку, и он перестанет работать», — заметил источник.

По словам журналистов Economist, в корпорации обеспокоены тем, что Киев будет применять американское оборудование в целях эскалации конфликта. «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — заявил еще в середине февраля глава SpaceX Илон Маск.

Ранее стало известно, что правительство США обсуждало с основателем компании SpaceX использование Украиной спутников Starlink. «Я не могу рассказать о разговоре, кроме того факта, что разговор состоялся», — заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
18.10.2022
В Белом доме заявили, что Украина сама должна принимать решение о своем будущем
17.10.2022
Зависимость от "капризного" миллиардера — уязвимость ВСУ
02.03.2022
NASA рассматривает варианты использования МКС без участия России
13.04.2021
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
13.07.2020
Rogozin «поправил» Маска из-за Королева
07.09.2017
"Энергомаш" крутится, как и ULA
15.06.2016
Почему США используют для запуска своих спутников российские ракеты?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов