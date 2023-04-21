Рогозин пожелал Маску удачи после взрыва ракеты с прототипом корабля Starship

Экс-глава Роскосмоса отметил, что "тот, кто дерзает, добьется своего"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сейчас возглавляет группу военных советников и научно-технический центр "Царские волки", пожелал удачи основателю SpaceX Илону Маску после взрыва ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.

"А я желаю ему успеха. Тот, кто дерзает, добьется своего", - написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя пост своего сына Алексея о взрыве ракеты.

Еще в 2019 году, находясь в должности главы Роскосмоса, Рогозин высказывался о Starship скептически. Он отмечал, что презентация проекта его "не впечатлила", а специалисты госкорпорации считают проект корабля малореализуемым. Рогозин добавил, что "реализуемо из того, что было сказано, процентов 20". "Все остальное - это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов", - сказал он.

В четверг ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв.

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера РФ Рогозин, комментируя американские санкции против российской космической отрасли, предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. После первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции вспомнил об этих словах, отметив, что "батут работает". Позже Рогозин пригласил Маска на запуск первого в мире киноэкипажа, однако тот не приехал на Байконур.