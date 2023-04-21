Главком ВМФ сообщил о применении морской пехотой ТОФ опыта спецоперации в ходе проверки

К внезапной проверке Тихоокеанского флота также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Морские пехотинцы и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам в четверг главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

"Хочу сказать особо, что наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в специальной военной операции", - сказал Евменов.

По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил ТОФ, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.