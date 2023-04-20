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ТАСС

Вена заявила Риму о необходимости получать разрешение на транзит вооружений для Украины

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Самоходная гаубица М109А6 «Паладин»
Самоходная гаубица М109А6 «Паладин».
Источник изображения: invoen.ru

Поезд с самоходными гаубицами М-109 для Киева 15 апреля пересек территорию Австрии без соответствующего разрешения

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Австрии проинформировало итальянские власти о том, что для отправки вооружений на Украину через австрийскую территорию необходимо получать специальное разрешение. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

"Посольство [Италии] было проинформировано МВД [Австрии] о том, что в соответствии с законом о военной технике требуется разрешение, если оно перевозится в третью страну", - заявили в австрийском министерстве.

Этот комментарий прозвучал после того, как поезд с вооружением, направленный Римом Киеву, пересек 15 апреля территорию Австрии без соответствующего разрешения. В частности, Украине были направлены самоходные гаубицы М-109.

Посольство Италии уведомляло, что вооружения направляются в Польшу. В этом случае лицензия не требовалась, поскольку речь шла о стране ЕС. Если ли же конечным пунктом является государство, не входящее в Евросоюз, как в случае с Украиной, такое разрешение было необходимо запросить до отправки. 

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Страны
Австрия
Италия
Польша
Украина
Продукция
M109
Проекты
Евросоюз
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