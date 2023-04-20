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Военное обозрение

Западная пресса: На очередном заседании в формате «Рамштайн» Киев запросит срочную поставку ракет для систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Запад ускоряет и увеличивает военные поставки Киеву, буквально заставляя украинское руководство наконец-то принять решение о наступлении, которое под разными предлогами откладывается уже не один месяц. При этом союзники, накачивая ВСУ сухопутными видами наступательной бронетехники и другими вооружениями, вроде как забывают об одном из самых уязвимых мест украинской армии — практически полном отсутствии средств защиты от российских атак с воздуха.

Проблема в этой части усугубилась в последние несколько недель, когда ВКС РФ начали все более массово использовать для атак по прифронтовым и тыловым целям на Украине высокоточные планирующие авиабомбы большой мощности. В командовании Воздушных сил ВСУ уже не раз заявляли, что сбивать их наличествующими ЗРК украинские военные не могут. Тут еще одна беда: оказывается, что у ВСУ в скором времени закончатся ракеты для советско-российских систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук». Об этом вновь стал известно из «секретных материалов» Пентагона, попавших в сеть.

И вот уже киевское руководство намерено просить у западных союзников срочно увеличить поставку ракет к системам ПВО. Соответствующее заявление будет сделано на предстоящем в пятницу, 21 апреля, очередном заседании так называемой контактной группы по Украине в формате Рамштайн. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета Financial Times.

В Киеве опасаются, что при отсутствии надежной защиты с воздуха, многие стратегически важные объекты в глубине украинской территории станут легкими целями для российской боевой авиации. При этом издание отмечает, что не все на Западе согласны с такой трактовкой. Некоторые союзники Киева считают, что у ВСУ достаточно средств ПВО не только для защиты в тылу, но и для обеспечения прикрытия грядущего наступления.

Хотя есть мнение, что как раз нехватка ЗРК и боеприпасов к ним может стать причиной провала контрнаступления украинской армии, сообщает Financial Times. К чему приведут эти разногласия в стане союзников Киева, если таковые есть на самом деле, покажет ближайшее заседание министров обороны из пятидесяти стран на военной базе в немецком Рамштайне. Заседание контактной группы пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина. Очевидно, что за Штатами будет и последнее решающее слово в части возможности усиления украинской системы ПВО.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-300
Проекты
Бук ЗРК
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