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ТАСС

В ЦПК сообщили, что космонавты уже используют элементы подготовки к полету на Луну

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

По словам начальника Центра Максима Харламова, речь идет о тренировках, связанных с операторской деятельностью космонавтов и управлением техническими устройствами

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Космонавты во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) уже используют элементы подготовки к полету на Луну. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"[Элементы подготовки, которые в будущем потребуются для полетов на Луну], используются. Я бы даже сказал, что это элементы подготовки, которые сейчас проводятся в форме исследований, в основном с привлечением опытных космонавтов", - сказал Харламов.

По словам начальника ЦПК, это тренировки, связанные с операторской деятельностью космонавтов на Луне, управлением разными техническими устройствами: марсоходами, роботами. "И еще одно направление, которое используется, - управление пилотируемыми аппаратами в длительном автономном полете. Мы проводим эти исследования и отрабатываем методики подготовки в этих направлениях", - отметил он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что проект лунной программы РФ находится в федеральных органах исполнительной власти. Он также отметил, что работа на Российской орбитальной станции и полет космонавтов на Луну являются ключевыми направлениями пилотируемой космонавтики. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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