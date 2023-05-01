Эксперты: опыт лунных экспедиций заложит базу для подготовки экипажей при полете на Марс

В статье журнала "Космическая техника и технологии" сказано, что научные исследования на поверхности Марса будут схожи с деятельностью на Луне

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Опыт лунных экспедиций позволит заложить базу для подготовки космонавтов к межпланетным полетам, в том числе на Марс. Об этом говорится в статье сотрудников Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"и Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (оба входят в Роскосмос).

"Подготовка космонавтов к <...> межпланетной экспедиции будет опираться на опыт, полученный ранее при выполнении длительных пилотируемых полетов на околоземной орбите, при выполнении лунных программ, а также опыт, накопленный при реализации программы Space Shuttle, особенно в ходе полетов для обслуживания и ремонта космического телескопа Hubble", - говорится в материале, опубликованном в журнале "Космическая техника и технологии".

В статье указывается, что научные исследования на поверхности Марса будут схожи с деятельностью на поверхности Луны: сбор и первичный анализ образцов грунта, проведение геологических, астрофизических, сейсмологических, геохимических, биологических и иных исследований.

Авторы отмечают, что главной отличительной особенностью работы космонавтов в подобных экспедициях является высокая автономность, вследствие чего "виртуальные модели будут играть второстепенную роль в наземной подготовке". Однако во время межпланетного полета такие модели будут иметь существенный смысл при выполнении сложных работ по ремонту научной аппаратуры, указывается в статье.

Межпланетные полеты

Экс-гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин в 2020 году говорил, что технические средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в РФ создается корабль "Орел" для полета за пределы низкой околоземной орбиты - к Луне или к Марсу, когда придет время. Первый полет пилотируемого корабля "Орел" без экипажа запланирован на 2024 год с космодрома Восточный.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что проект лунной программы РФ находится в федеральных органах исполнительной власти. Он также отметил, что работа на Российской орбитальной станции и полет космонавтов на Луну являются ключевыми направлениями пилотируемой космонавтики.

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов отмечал, что космонавты во время тренировок уже используют элементы подготовки к полету на Луну.