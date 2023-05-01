Войти
ТАСС

Эксперты: опыт лунных экспедиций заложит базу для подготовки экипажей при полете на Марс

392
0
0
Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну
Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну.
Источник изображения: industry-hunter.com

В статье журнала "Космическая техника и технологии" сказано, что научные исследования на поверхности Марса будут схожи с деятельностью на Луне

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Опыт лунных экспедиций позволит заложить базу для подготовки космонавтов к межпланетным полетам, в том числе на Марс. Об этом говорится в статье сотрудников Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"и Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (оба входят в Роскосмос).

"Подготовка космонавтов к <...> межпланетной экспедиции будет опираться на опыт, полученный ранее при выполнении длительных пилотируемых полетов на околоземной орбите, при выполнении лунных программ, а также опыт, накопленный при реализации программы Space Shuttle, особенно в ходе полетов для обслуживания и ремонта космического телескопа Hubble", - говорится в материале, опубликованном в журнале "Космическая техника и технологии".

В статье указывается, что научные исследования на поверхности Марса будут схожи с деятельностью на поверхности Луны: сбор и первичный анализ образцов грунта, проведение геологических, астрофизических, сейсмологических, геохимических, биологических и иных исследований.

Авторы отмечают, что главной отличительной особенностью работы космонавтов в подобных экспедициях является высокая автономность, вследствие чего "виртуальные модели будут играть второстепенную роль в наземной подготовке". Однако во время межпланетного полета такие модели будут иметь существенный смысл при выполнении сложных работ по ремонту научной аппаратуры, указывается в статье.


Межпланетные полеты

Экс-гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин в 2020 году говорил, что технические средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в РФ создается корабль "Орел" для полета за пределы низкой околоземной орбиты - к Луне или к Марсу, когда придет время. Первый полет пилотируемого корабля "Орел" без экипажа запланирован на 2024 год с космодрома Восточный.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что проект лунной программы РФ находится в федеральных органах исполнительной власти. Он также отметил, что работа на Российской орбитальной станции и полет космонавтов на Луну являются ключевыми направлениями пилотируемой космонавтики.

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов отмечал, что космонавты во время тренировок уже используют элементы подготовки к полету на Луну. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
27.04.2023
США испугались космического потенциала конкурентов
18.07.2022
Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
17.05.2021
Звездные войны: сможет ли Россия опередить Тома Круза в первом фильме в космосе? (The Telegraph, Великобритания)
28.05.2020
Набсовет Роскосмоса поручил доработать стратегию развития госкорпорации
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России