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ТАСС

Спецпредставитель КНР заявил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни Москве, ни Киеву

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan, File

Лю Сяомин отметил, что США не имеют права диктовать Китаю приказы по вопросу поставок вооружений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Китай никогда не поставлял вооружения ни России, ни Украине, но Пекин не приемлет шантажа и приказов со стороны США по этому вопросу. Об этом заявил в интервью ТАСС специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

"Китай, я еще раз подчеркну, - это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта", - подчеркнул он.

При этом спецпредставитель указал, что США не вправе диктовать Пекину приказы по вопросу поставок вооружений. "Мы не приемлем любых подсказок и шантажа со стороны США", - добавил Лю Сяомин, комментируя в том числе публикации в западных СМИ о визите министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телекомпании СNN заявляла, что Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. По ее словам, это будет красной линией.

Министр обороны КНР Ли Шанфу находится в Москве 16-19 апреля. В воскресенье на встрече с ним президент России Владимир Путин отметил, что военное сотрудничество РФ и Китая укрепляет стратегические и доверительные отношения двух стран. Российский лидер обратил внимание на разноплановость межармейских связей Москвы и Пекина.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

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