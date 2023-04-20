Спецпредставитель КНР заявил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни Москве, ни Киеву

Лю Сяомин отметил, что США не имеют права диктовать Китаю приказы по вопросу поставок вооружений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Китай никогда не поставлял вооружения ни России, ни Украине, но Пекин не приемлет шантажа и приказов со стороны США по этому вопросу. Об этом заявил в интервью ТАСС специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

"Китай, я еще раз подчеркну, - это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта", - подчеркнул он.

При этом спецпредставитель указал, что США не вправе диктовать Пекину приказы по вопросу поставок вооружений. "Мы не приемлем любых подсказок и шантажа со стороны США", - добавил Лю Сяомин, комментируя в том числе публикации в западных СМИ о визите министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телекомпании СNN заявляла, что Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. По ее словам, это будет красной линией.

Министр обороны КНР Ли Шанфу находится в Москве 16-19 апреля. В воскресенье на встрече с ним президент России Владимир Путин отметил, что военное сотрудничество РФ и Китая укрепляет стратегические и доверительные отношения двух стран. Российский лидер обратил внимание на разноплановость межармейских связей Москвы и Пекина.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.